Футбол
«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионовСпорт-Экспресс 17:56
Сам Погба склоняется к переходу в мадридский клуб. Погба вернулся в "МЮ" в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч и 16 голов во всех турнирах.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
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ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Общество
Не та модель: В Якутии сократят 10 тысяч штатных единиц
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Обновлено в 01:00
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Финансы
Власти поддержат застройщиков при переходе на эскроу-счета
Российские власти планируют финансово поддержать застройщиков при переходе на систему эскроу-счетов.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Общество
Экстремалы на каяках покорили порог Ревун: публикуем фотографии, от которых становится холодно
Публикуем фотографии с «Ледокола», от которых становится холодно и мокро. Хотя опытные люди говорят, что в воде не так уж и холодно.
Обновлено в 20:16
Наука
Графин графена: открыт способ очистки воды без хлора и озона
Промышленную очистку пока приходится осуществлять с помощью мощных окислителей: хлора, озона, гипохлорита натрия, которые являются довольно сильными ядами.
Обновлено в 17:01
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
Любовница Валерия Золотухина проигнорировала похороны его жены
Только на похоронах Золотухина соперницы примирились, вместе оплакивая любимого. Первый шаг сделала Тамара Владимировна.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Обновлено в 20:10
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Политика
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Обновлено в 12:59
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Кино
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил роль через Facebook
Хафтор Бьернссон признался журналистам издания CNBC, что получил роль в легендарном сериале через социальную сеть Facebook.
Обновлено в 07:10
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Общество
Ремонт владимирского железнодорожного вокзала опять отложили
Владимирский железнодорожный вокзал за все свое существования не видел полноценного ремонта - с 1975 года он встречает туристов таким, каким был построен.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Технологии
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День космонавтики напомнил о том, в каком кризисе находится человечество и технологический прогресс спустя 58 лет после первого полёта в космос.
Обновлено в 11:39
Политика
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков прокомментировал новый образ Натальи Подольской
Прокомментировал фото и муж знаменитости Владимир Пресняков, посчитавший, что топ лишний в образе Подольской.
Обновлено в 13:11
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт
Нарушают намерено: фуры без номеров и с перевесом массово пересекают весогабаритную рамку
В Биробиджане участились случаи проезда пункта весогабаритного контроля фурами без государственных номеров и с серьезным перевесом.
Обновлено в 18:00
Экономика
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца Как стало известно "Ъ", Дорогомиловский райсуд столицы принял к производству иск МТС-банка к ООО "Дельфин" и бизнесмену Борису Зингаревичу.
Обновлено в 19:08