Футбол

«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионовСпорт-Экспресс 17:56

Сам Погба склоняется к переходу в мадридский клуб. Погба вернулся в "МЮ" в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч и 16 голов во всех турнирах.
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«Реал» отказался от трансфера Погба из-за финансовых требований «МЮ»

Советский спорт18:55

«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Реалу» дешевле € 150 млн

Чемпионат17:56

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Матч ТВвчера в 09:52

«Реалу» придется заплатить 150 млн евро за Погба

Soccer.ru17:56

Marca: «МЮ» не продаст Погба «Реалу» дешевле, чем за 150 миллионов

Бомбардир.ру18:37

«МЮ» продаст «Реалу» Погба не меньше, чем за 150 миллионов

Спорт-Экспресс17:56

СМИ: «МЮ» предложит Погба новый контракт и капитанскую повязку

Sportbox.RUвчера в 09:52
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Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Обновлено в 19:04
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Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Общество

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Общество

Не та модель: В Якутии сократят 10 тысяч штатных единиц

По предварительным данным, как сообщает газета «Якутия», к сокращению к началу 2020 года предлагается более 10 тысяч штатных единиц.
Обновлено в 01:00
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Финансы

Власти поддержат застройщиков при переходе на эскроу-счета

Российские власти планируют финансово поддержать застройщиков при переходе на систему эскроу-счетов.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Общество

Экстремалы на каяках покорили порог Ревун: публикуем фотографии, от которых становится холодно

Публикуем фотографии с «Ледокола», от которых становится холодно и мокро. Хотя опытные люди говорят, что в воде не так уж и холодно.
Обновлено в 20:16
Наука

Графин графена: открыт способ очистки воды без хлора и озона

Промышленную очистку пока приходится осуществлять с помощью мощных окислителей: хлора, озона, гипохлорита натрия, которые являются довольно сильными ядами.
Обновлено в 17:01
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество

Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес

Любовница Валерия Золотухина проигнорировала похороны его жены

Только на похоронах Золотухина соперницы примирились, вместе оплакивая любимого. Первый шаг сделала Тамара Владимировна.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Политика

Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты

Обновлено в 12:59
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
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Кино

Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил роль через Facebook

Хафтор Бьернссон признался журналистам издания CNBC, что получил роль в легендарном сериале через социальную сеть Facebook.
Обновлено в 07:10
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Общество

Ремонт владимирского железнодорожного вокзала опять отложили

Владимирский железнодорожный вокзал за все свое существования не видел полноценного ремонта - с 1975 года он встречает туристов таким, каким был построен.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Технологии

Смартфон поглотил космос

День космонавтики напомнил о том, в каком кризисе находится человечество и технологический прогресс спустя 58 лет после первого полёта в космос.
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«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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