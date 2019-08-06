Экономика
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономикуРИА Новости 04:38
Эксперты Международного валютного фонда проанализировали рост российского ВВП с 2014 по 2018 год. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации. Так, ежегодный отрицательный эффект ограничений на рост российского ВВП за пять лет в среднем составил лишь 0,2 п.п.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе о российской экономике, опубликованном на сайте организации.РБКвчера в 23:30
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