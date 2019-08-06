Экономика

МВФ оценил влияние санкций на российскую экономикуРИА Новости 04:38

Эксперты Международного валютного фонда проанализировали рост российского ВВП с 2014 по 2018 год. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации. Так, ежегодный отрицательный эффект ограничений на рост российского ВВП за пять лет в среднем составил лишь 0,2 п.п.
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с чего всё началось

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе о российской экономике, опубликованном на сайте организации.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
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Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
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"По итогам применения с утра 6 августа сего года авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы", - сообщили в ведомстве.
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25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
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Суд продлил арест экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

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