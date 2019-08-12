Экономика
МФО могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассыФинмаркет 05:37
Действие проекта распространяется на лиц, являющихся участниками наличных расчетов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Предполагается, что МФО и ломбарды смогут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа, КПК и СКПК - до 100 тыс. рублей.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
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Луческу назвал интерес «Динамо» слухами
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Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
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Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
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Фотографию новой подруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу обнаружили на зарубежном сайте так называемых эскорт-услуг.
Обновлено в 09:25
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Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
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Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27