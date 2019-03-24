Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторымРИА Новости 12:29

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым. В воскресенье Клебо победил в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канаде.

Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым

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