Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторымРИА Новости 12:29
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым. В воскресенье Клебо победил в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канаде.
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