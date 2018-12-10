Футбол

Луис Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом»
Евро-футбол.ру
12:40

Барселона — Тоттенхэм
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Камп Ноу»
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не поможет команде в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Об этом информирует Sky Sports.
Евро-футбол.ру12:40

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СМИ: Суарес не поможет «Барселоне» в матче с «Тоттенхэмом»

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:22, Ашберн
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