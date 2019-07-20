Футбол

Ростов — Спартак 2:2Газета.Ru 16:26

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе красно-белых отличились Луис Адриано и Георгий Джикия. У хозяев мячи забили Хорен Байрамян и Александр Зуев.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Кокорин и Мамаев, извинения Месси, матчи «Спартака», ЦСКА и «Краснодара»

Чемпионат17:00

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью, москвичи пропустили на 93-й минуте

МК-Спорт16:59

«Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком»

Советский спорт16:27

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив гол на 91-й минуте

Бомбардир.ру16:27

Фернанду – лучший в матче с «Ростовом» по версии InStat

Спорт-Экспресс17:26

Матч «Ростова» со «Спартаком» закончился вничью

161.ru16:54

«Спартак» упустил победу в матче с «Ростовом» – 2:2. Зуев сравнял на 91-й минуте

Sports.ru04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Армия и оружие

The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400

Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.
Обновлено в 14:30
Футбол

На «Ростов Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом

Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). После финального свистка произошло столкновение между фанатами «красно-белых» и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Германия готовится наращивать расходы на вооружение

Расходы на вооружения Германии должны быть увеличены. Об этом заявила новая глава Минобороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает DW.
Обновлено в 16:48
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

В ЛНР призвали расследовать обстрел Первомайска

Обновлено в 17:46
Футбол

Олег Кононов: «Мирзова не имело смысла брать в Ростов»

Не было смысла его брать в Ростов.
Обновлено в 17:23
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Футбол

ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»

Обновлено в 11:12
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено 18 июля в 11:23
Здоровье

Психологи пояснили разницу между эмоциональным выгоранием и депрессией

Немецкие психологи пояснили, в чем заключается разница между эмоциональным выгоранием и депрессией.
Обновлено в 12:47
Футбол

Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено в 17:03
Экономика

Минтруд назвал уровень пособий по безработице на 2020 год

Минимальная величина пособия по безработице в 2020 году составит 1500 рублей, максимальная – 8000 рублей, для граждан предпенсионного возраста минимум составит 1500 рублей, максимум – 11280 рублей, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минтрудом.
Обновлено вчера в 04:29
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57

Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи.
Обновлено в 16:46
Политика

В Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента

Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) пройдут в воскресенье в Японии.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом

В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Синенкова, это решение было принято по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
Обновлено в 04:24
Экономика

WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено в 17:35
Музыка

Группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

Обновлено в 16:45
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика

В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Технологии

В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ

По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
Обновлено в 17:36
Музыка

Сергей Шнуров вернется в шоу «Голос»

Обновлено в 16:00
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное