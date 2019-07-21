Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:33
Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили: Эдер (31), Владислав Игнатьев (33) — Михаил Костюков (6).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Политика
Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией Зеленского
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 17:28
Политика
Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером
Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 19:35
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Армия и оружие
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено в 20:37
Космос
Космическая лаборатория КНР «Тяньгун-2» успешно выведена с орбиты
Обновлено 19 июля в 05:59
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Общество
Минпромторг предложил не называть пиво алкоголем
Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Футбол
Урал — Ахмат 3:0
"Урал" и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:35
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова снова стала «мамой»
21 июля, день Иконы Казанской Божьей Матери ознаменовался для известной актрисы, многодетной Марии Кожевниковой важным событием.
Обновлено в 19:56
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Происшествия
На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги
На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
Гузеева поразила поклонников новым имиджем
Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.
Обновлено в 14:13
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:57
Политика
ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа»
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .
Обновлено в 20:25
Политика
Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины.
Обновлено в 17:48
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено в 11:13
Общество
Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля
Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.
Обновлено в 16:39
Наука
Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы
Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено 19 июля в 13:29
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02