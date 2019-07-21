Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:33

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили: Эдер (31), Владислав Игнатьев (33) — Михаил Костюков (6).
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