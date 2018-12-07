Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства
РИА Новости
09:07

Локомотив — Оренбург
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Футболисты московского "Локомотива" обыграли "Оренбург" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча, прошедшая в Москве в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
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«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

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