Футбол
Футболисты московского "Локомотива" обыграли "Оренбург" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча, прошедшая в Москве в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
РИА Новости09:07
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