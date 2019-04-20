Футбол
«Локомотив» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛVprognoze.ru вчера в 14:17
Бенедикт Хеведес
|13′
|23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
|34′
|40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
|42′
|45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
|46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|46′
|46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
|58′
|59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
|65′
|78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|80′
|83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
33
Кверквелия
31
Рыбус
5
Хёведес
7
Крыховяк
59
Миранчук
11
Миранчук
8
Фарфан
23
Тарасов
96
Жемалетдинов
35
Акинфеев
5
Васин
78
Дивеев
23
Магнуссон
14
Набабкин
15
Ефремов
77
Ахметов
8
Влашич
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
«Локомотив» и ЦСКА расписали мировую в матче чемпионата России. Встреча 24-го тура состоялась на стадионе «РЖД Арена» и завершился результативной мировой со счетом 1:1. «Локомотив» открыл счет на 13-й минуте благодаря голу Бенедикта Хеведеса. Голевой передачей отличился Федор Смолов.
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«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в дерби. Армейцы остались вне зоны Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 13:55
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