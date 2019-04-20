«Локомотив» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛVprognoze.ru вчера в 14:17

«Локомотив» и ЦСКА расписали мировую в матче чемпионата России. Встреча 24-го тура состоялась на стадионе «РЖД Арена» и завершился результативной мировой со счетом 1:1. «Локомотив» открыл счет на 13-й минуте благодаря голу Бенедикта Хеведеса. Голевой передачей отличился Федор Смолов.

«Локомотив» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛ

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