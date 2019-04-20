Футбол

«Локомотив» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛVprognoze.ru вчера в 14:17

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
«Локомотив» и ЦСКА расписали мировую в матче чемпионата России. Встреча 24-го тура состоялась на стадионе «РЖД Арена» и завершился результативной мировой со счетом 1:1. «Локомотив» открыл счет на 13-й минуте благодаря голу Бенедикта Хеведеса. Голевой передачей отличился Федор Смолов.
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