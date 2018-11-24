Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»
Газета.Ru
12:17

"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд и Роберто Фирмино.
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