Футбол

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛСоветский спорт 09:15

Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го. Клуб потратил 51 млн на агентов в указанный период.
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«Ливерпуль» за год заплатил 43 миллиона агентам. У «Челси» - почти в 2 раза меньше

Спорт-Экспресс07:31

«Ливерпуль» за прошлый год выплатил агентам 43,8 млн фунтов

Soccer.ru08:37

«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛ

Sport24.ru07:47

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ

Советский спорт09:15

«Ливерпуль» заплатил агентам 44 миллиона в 2018 году. Это почти столько же, сколько у «МЮ» и «Сити» вместе взятых

Бомбардир.ру08:59

«Ливерпуль» выплатил агентам 43 млн фунтов в прошлом году – больше всех в АПЛ. В топ-3 также «Челси» и «Ман Сити»

Sports.ru08:46

Клубы АПЛ выплатили агентам больше 300 млн евро за последний год

Eurosport.ru08:35
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Кино

Кардиохирург раскрыл возможные причины смерти Алексея Булдакова

Обновлено в 04:57
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Общество

Генпрокуратура позарилась на дворцы экс-главы Марий Эл

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов рассказал журналистам, что Генпрокуратура хочет изъять в доход государства несколько зданий в центре Йошкар-Олы — архитектурных шедевров в стиле Ренессанс, построенных мачехой Маркелова.
Обновлено в 05:16
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Подмосковье в крупном ДТП погибли шесть человек

В Подмосковье в крупном ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали. В Домодедове столкнулись фура и микроавтобус.
Обновлено в 00:14
Политика

Конгрессменов-демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа

В США конгрессмены-демократы потребовали предоставить им налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено в 00:16
Футбол

В Сочи из пластиковых стаканчиков построили футбольное поле

В четверг в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация необычного футбольного поля: для его создания были использованы более 50 тысяч пластиковых стаканчиков, которые были собраны во время прошлогоднего мундиаля одним из спонсоров турнира.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Нижегородской область, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Общество

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Политика

Журналист из Крыма станет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским

Украинский журналист Павел Казарин проведет дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Космос

Ракета с самым быстрым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась к МКС в четверг, 4 апреля, с Байконура. Она стартовала с грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Обновлено в 07:17
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

Обновлено в 02:52
Политика

МИД РФ призвал политические силы в Венесуэле начать переговоры

Россия призывает все стороны политического кризиса в Венесуэле сесть за стол переговоров.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Политика

Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
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Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Захарова рассказала о закате эры Порошенко

Народ Украины в первом туре выборов дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента, даже несмотря на использование им грязных технологий, давления и фальсификаций, — приводит слова дипломата ТАСС.
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Авто

Lada Largus «для экономных» поступила в продажу

4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.
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Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
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РПЦ призвала бояться бича, который мальчиков превращает в девочек

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал бояться не армии, а малодетности.
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