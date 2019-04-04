Футбол
«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛСоветский спорт 09:15
Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го. Клуб потратил 51 млн на агентов в указанный период.
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Кино
Кардиохирург раскрыл возможные причины смерти Алексея Булдакова
Обновлено в 04:57
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Общество
Генпрокуратура позарилась на дворцы экс-главы Марий Эл
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов рассказал журналистам, что Генпрокуратура хочет изъять в доход государства несколько зданий в центре Йошкар-Олы — архитектурных шедевров в стиле Ренессанс, построенных мачехой Маркелова.
Обновлено в 05:16
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Подмосковье в крупном ДТП погибли шесть человек
В Подмосковье в крупном ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали. В Домодедове столкнулись фура и микроавтобус.
Обновлено в 00:14
Политика
Конгрессменов-демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа
В США конгрессмены-демократы потребовали предоставить им налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено в 00:16
Футбол
В Сочи из пластиковых стаканчиков построили футбольное поле
В четверг в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация необычного футбольного поля: для его создания были использованы более 50 тысяч пластиковых стаканчиков, которые были собраны во время прошлогоднего мундиаля одним из спонсоров турнира.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Нижегородской область, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Политика
Журналист из Крыма станет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским
Украинский журналист Павел Казарин проведет дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Космос
Ракета с самым быстрым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась к МКС в четверг, 4 апреля, с Байконура. Она стартовала с грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Обновлено в 07:17
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Политика
МИД РФ призвал политические силы в Венесуэле начать переговоры
Россия призывает все стороны политического кризиса в Венесуэле сесть за стол переговоров.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Захарова рассказала о закате эры Порошенко
Народ Украины в первом туре выборов дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента, даже несмотря на использование им грязных технологий, давления и фальсификаций, — приводит слова дипломата ТАСС.
Обновлено в 09:05
Авто
Lada Largus «для экономных» поступила в продажу
4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.
Обновлено в 06:42
Футбол
Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Общество
РПЦ призвала бояться бича, который мальчиков превращает в девочек
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал бояться не армии, а малодетности.
Обновлено в 08:53