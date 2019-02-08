Футбол
«Ливерпуль» получил рекордную в истории футбола прибыльИнфо24 11:54
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» получил рекордную в истории футбола прибыль. По итогам сезона 2017/18 команда заработала 106 млн фунтов. Прибыль до вычета налогов составила 125 млн фунтов.
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«Ливерпуль» в сезоне 2017/2018 побил рекорд прибыли в истории мирового футбола
Комсомольская правда06:44
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