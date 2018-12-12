Футбол

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС
17:27

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Голом в составе победителей отметился Мохаммед Салах (34-я минута).
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