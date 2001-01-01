«Ливерпуль» объявил заявку на ответную игру с «Порту»Евро-футбол.ру 10:57

"Ливерпуль" на своём официальном сайте опубликовал заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Порту". В первой игре "красные" обыграли соперника со счётом 2:0. Ответный матч состоится 17 апреля.

«Ливерпуль» объявил заявку на ответную игру с «Порту»

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