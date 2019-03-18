Футбол

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» благодаря хет-трику МессиREGNUM вчера в 23:48

Бетис — Барселона
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
Андрес Гуардадо
16′
18′
Лионель Месси
45′+2′
Лионель Месси
52′
Клеман Лангле
63′
Луис Суарес
64′
Артур
Нелсон Семеду
67′
Нелсон Семеду
Хоакин Санчес
Эмерсон Апаресидо
67′
Джовани Ло Чельсо
Диего Лаинес
68′
Вильям Карвалью
Лорен Морон
75′
Лорен Морон
82′
85′
Лионель Месси
88′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
90′
Луис Суарес
Филиппе Коутиньо
«Барселона» одержал победу над «Бетисом» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси, ещё один мяч забил Луис Суарес.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» разгромила «Бетис», Месси оформил хет-трик

Советский спортвчера в 17:49

Болельщики соперника устроили овацию Месси. Что опять сотворил Лео?

Матч ТВ01:55

Лионель Месси («Барселона») забил три красивых мяча в чемпионате Испании

Чемпионат01:30

Месси установил рекорд по числу побед в составе «Барселоны»

Газета.Ru05:46

Эрнесто Вальверде: «Нам всем очень повезло жить в эпоху Месси»

Спорт-Экспрессвчера в 21:42

Вальверде: «Нам повезло жить в эпоху Месси»

Sport24.ruвчера в 23:52

Месси побил рекорд Хави по победам (477) в составе «Барселоны»

Sports.ruвчера в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Происшествия

В Москве умер семилетний ребенок-маугли

В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Обновлено в 05:40
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.
Обновлено в 01:17
Наука

Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продукты

Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Обновлено в 01:51
Экономика

Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути

Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.
Обновлено в 05:52
Происшествия

СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Технологии

Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Египет купит у России более 20 Су-35

Египет купит у России более 20 истребителей Су-35 и "средства авиационного поражения" примерно на $2 млрд.
Обновлено в 05:33
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Пётр Порошенко снова заговорил о возвращении Крыма

Обновлено в 05:49
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн

Россия в январе 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) до $13,18 млрд с $13,216 млрд в декабре 2018 года, следует из материалов минфина США.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака

В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Экономика

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами

Обновлено в 04:31
Происшествия

В ЛНР обнаружен схрон с оружием

В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.
Обновлено в 05:01
Политика

В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы

В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Происшествия

МВД Сербии сообщило о семи задержанных за беспорядки в Белграде

Полиция задержала семерых участников антиправительственных протестов в Белграде, сообщается на сайте сербского МВД.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко

Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба.
Обновлено вчера в 17:09
Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 04:21
Общество

Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств

Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма

Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Ростове полиция проверит видео с плюющей на дверь церкви девушкой

Обновлено в 05:04
Общество

Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Белорусские журналисты отказались слушать российского посла

Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Ушла из жизни певица Юлия Началова

На 39-м году жизни в реанимации одной из московских клиник скончалась певица Юлия Началова.
Обновлено 16 марта в 13:06
Происшествия

В Саратове учитель ОБЖ пойдет под суд из-за стрельбы на уроке

В Саратове в отношении учителя среднеобразовательной школы № 1 возбуждено уголовное дело после того, как на его уроке "Основы безопасности жизнедеятельности" один ученик выстрелил из винтовки в одноклассника.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Дагестане проведут проверку после отказа врача скорой помочь ребенку

Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:46
Общество

В СК прокомментировали ситуацию с угрозами девочке, написавшей Путину

Обновлено в 05:43
Политика

Дерипаска оценил перспективы улучшения отношений США и России

Улучшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами невозможно, пока действуют экономические санкции.
Обновлено вчера в 19:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное