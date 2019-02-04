Футбол

С Паредесом в составе «ПСЖ» уступил «Лиону»Газета.Ru 17:02

"ПСЖ" проиграл "Лиону" в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "Лиона". В составе победителей мячи забили Мусса Дембеле и Набиль Фекир, реализовавший пенальти.
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Паредес чуть не получил травму в дебютном матче за «ПСЖ»

Матч ТВ18:29

С Паредесом в составе «ПСЖ» уступил «Лиону»

Газета.Ru17:02

Как Леандро Паредес дебютировал за «ПСЖ»

Чемпионат17:12

«ПСЖ» в дебютной игре Паредеса проиграл «Лиону» и прервал 21-матчевую беспроигрышную серию

Спорт-Экспресс16:59

Паредес дебютировал за «ПСЖ» и чуть не получил травму. При нем Париж проиграл впервые в сезон

Sport24.ru18:19

«ПСЖ» в дебютном матче Паредеса потерпел первое поражение в лиге 1

Советский спорт16:56

«ПСЖ» проиграл «Лиону» (1:2). Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия парижан в лиге 1

Sports.ru16:55
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Происшествия

В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

В центре Москвы в результате пожара в жилом доме погиб один человек.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса

Обновлено в 14:39
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Найден исчезнувший самолет с футболистом Сала

Пропавший с радаров легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором находился футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.
Обновлено в 17:31
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 15:47
Авто

«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

Обновлено в 07:36
Происшествия

У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей

В Ульяновском суворовском училище выявлена вспышка паразитарной болезни эхинококкоза, вызываемая ленточными червями.
Обновлено в 16:46
Происшествия

В США самолет упал на жилой район

В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе, сообщает Sun.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Попытки врачей спасти Децла попали на видео

Обновлено в 08:14
Происшествия

Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште

Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Здоровье

Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России

В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 10:15
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Три человека погибли, отравившись угарным газом в гараже в Москве

Тела трех человек нашли в гараже на востоке Москвы, пишут СМИ.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Около 30 тысяч человек остались без воды в Энгельсе

Обновлено в 16:36
Гаджеты

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено в 02:52
Общество

Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

Обновлено в 07:53
Происшествия

В аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки

Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Обновлено в 10:54
Технологии

Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк»

Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.
Обновлено в 14:46
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Политика

В ЦИК Украины подали документы более 70 кандидатов в президенты

В Центральную избирательную комиссию Украины подали документы для регистрации более 70 кандидатов в президенты страны.
Обновлено в 02:13
Авто

Hyundai разрабатывает 340-сильный кроссовер Tucson N

Обновлено в 08:40
Происшествия

В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Космос

Астрономы открыли новую галактику

Карликовую галактику обнаружила международная команда учёных.
Обновлено в 11:51
Спорт

Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России

Обновлено в 12:35
Общество

Названа самая модная профессия среди молодежи

Почти 40% выпускников средних профессиональных учебных заведений считают наиболее перспективной профессию «предприниматель».
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Пентагон в семь раз увеличит количество военных на границе с Мексикой

Обновлено в 16:55
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В Петербурге умер актер Анатолий Артемов

Обновлено в 14:19
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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