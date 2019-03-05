Футбол

Виктор Линделеф: «Жду соперничества с Мбаппе»Матч ТВ 13:55

Жду нашего с ним соперничества.
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Виктор Линделеф: «Жду соперничества с Мбаппе»

Матч ТВ13:55

Линделёф: жду соперничества с Мбаппе, от него можно ждать чего угодно

Чемпионат12:18

Виктор Линделеф: «С Мбаппе нужно всегда быть начеку»

Спорт-Экспресс12:17

Линделеф: «Жду соперничества с Мбаппе. От него можно ждать чего угодно»

Sport24.ru12:04

Линделеф: «С нетерпением жду противостояния с Мбаппе»

Soccer.ru11:44

Виктор Линделеф: «Мбаппе – игрок мирового класса, с ним все время нужно быть начеку»

Sports.ru12:59
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