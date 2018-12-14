Кажется, новое руководство IBU плевать хотело на такие мелочи. Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Всех этих ребят могут лишить возможности заниматься любимым делом уже сегодня.

Лидеров сборной России по биатлону могут отстранить от соревнований

Хоккей Хоккей Сборная России разгромила чехов на Кубке Первого канала 16 декабря сборная России завершит Кубок Первого канала матчем с Финляндией на петербургской "Газпром Арене".

Спорт Спорт Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Австрии Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Футбол Футбол Жезус: «Уверенность вернулась ко мне» Бразилец забил в АПЛ впервые с августа. Дубль Жезуса помог "Манчестер Сити" уверенно обыграть "Эвертон"

Хоккей Хоккей Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина невероятным

Спорт Спорт Устюгов не выступит в спринте на этапе Кубка мира в Давосе Лыжник Сергей Устюгов не примет участия в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе.

Баскетбол Баскетбол «Автодор» в Саратове проигрывает питерскому «Зениту» Баскетбольный клуб «Автодор» в Саратове к большому перерыву проигрывает питерскому «Зениту» со счетом 43:57.

Спорт Спорт Сборная России выиграла золото ЧМ в комбинированной эстафете В китайском Ханчжоу продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в рамках которого состоялась мужская комбинированная эстафета 4х50 м. Одержать победу в соревновании удалось сборной России, в составе которой выступили пловцы Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов.

Футбол Футбол «Реал» сыграет с «Касимой» в полуфинале клубного чемпионата мира Японский клуб "Касима Антлерс" одолел мексиканскую "Гвадалахару" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Футбол Футбол Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.

Футбол Футбол «Реал Сосьедад» в матче с «Хетафе» потерпел третье поражение подряд «Реал Сосьедад», потерпевший в чемпионате Испании третье поражение кряду, располагается на 13-й строчке с 19 очками.

Футбол Футбол Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.

Футбол Футбол 70-летний чемпион мира Сколари может возглавить «Боку Хуниорс» Ранее «Бомбардир» писал, что «Бока Хуниорс» рассталась с главным тренером Гильермо Скелотто. Сейчас аргентинцы ведут поиски нового тренера.

Спорт Спорт Туктамышева сообщила об улучшении своего состояния Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ранее госпитализированная с воспалением легких, сообщила об улучшении своего состояния.

Футбол Футбол Марсело не хочет уходить из состава «Реала» В текущем сезоне Марсело принял участие в восьми матчах за «Реал» и отметился двумя голами.