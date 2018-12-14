Спорт
Лидеров сборной России по биатлону могут отстранить от соревнований
Лидеров сборной России по биатлону могут отстранить от соревнованийЧемпионат01:15
Кажется, новое руководство IBU плевать хотело на такие мелочи. Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Всех этих ребят могут лишить возможности заниматься любимым делом уже сегодня.
Чемпионат01:15
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Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»
Sport24.ruвчера в 09:02
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