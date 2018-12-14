Спорт

Лидеров сборной России по биатлону могут отстранить от соревнований
Чемпионат
01:15

Кажется, новое руководство IBU плевать хотело на такие мелочи. Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Всех этих ребят могут лишить возможности заниматься любимым делом уже сегодня.
Чемпионат01:15

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Волков, подозреваемый в допинге, не стартовал в спринте на Кубке России в Увате

Чемпионат05:34

IBU не отстранит российских биатлонистов

Спорт-Экспресс05:04

Судный день. Завтра пятерых российских биатлонистов отстранят

Советский спортвчера в 12:36

Губерниев: пятерых биатлонистов сборной могут отстранить от соревнований

РИА Новостивчера в 09:20

На исполкоме IBU не будет рассмотрен вопрос отстранения российских биатлонистов

Матч ТВвчера в 10:30

IBU: «У нас нет ни подробностей, ни доказательств того, что русские применяли допинг. Мы не имеем права совершать какие-то действия»

Sports.ruвчера в 10:56

Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»

Sport24.ruвчера в 09:02
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Хоккей

Сборная России разгромила чехов на Кубке Первого канала

16 декабря сборная России завершит Кубок Первого канала матчем с Финляндией на петербургской "Газпром Арене".
Обновлено в 10:28
Спорт

Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Австрии

Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.
Обновлено в 09:29
Футбол

Жезус: «Уверенность вернулась ко мне»

Бразилец забил в АПЛ впервые с августа. Дубль Жезуса помог "Манчестер Сити" уверенно обыграть "Эвертон"
Обновлено в 09:57
Хоккей

Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина невероятным

Обновлено в 10:14
Спорт

Устюгов не выступит в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Лыжник Сергей Устюгов не примет участия в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе.
Обновлено вчера в 14:09
Баскетбол

«Автодор» в Саратове проигрывает питерскому «Зениту»

Баскетбольный клуб «Автодор» в Саратове к большому перерыву проигрывает питерскому «Зениту» со счетом 43:57.
Обновлено в 08:56
Спорт

Сборная России выиграла золото ЧМ в комбинированной эстафете

В китайском Ханчжоу продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в рамках которого состоялась мужская комбинированная эстафета 4х50 м. Одержать победу в соревновании удалось сборной России, в составе которой выступили пловцы Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов.
Обновлено в 07:21
Футбол

«Реал» сыграет с «Касимой» в полуфинале клубного чемпионата мира

Японский клуб "Касима Антлерс" одолел мексиканскую "Гвадалахару" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 10:36
Футбол

Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Реал Сосьедад» в матче с «Хетафе» потерпел третье поражение подряд

«Реал Сосьедад», потерпевший в чемпионате Испании третье поражение кряду, располагается на 13-й строчке с 19 очками.
Обновлено в 08:57
Футбол

Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:36
Футбол

70-летний чемпион мира Сколари может возглавить «Боку Хуниорс»

Ранее «Бомбардир» писал, что «Бока Хуниорс» рассталась с главным тренером Гильермо Скелотто. Сейчас аргентинцы ведут поиски нового тренера.
Обновлено в 02:59
Спорт

Туктамышева сообщила об улучшении своего состояния

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ранее госпитализированная с воспалением легких, сообщила об улучшении своего состояния.
Обновлено в 08:49
Футбол

Марсело не хочет уходить из состава «Реала»

В текущем сезоне Марсело принял участие в восьми матчах за «Реал» и отметился двумя голами.
Обновлено в 08:13
Футбол

Болельщик «Спартака» Голунов подаст встречный иск к клубу

Обновлено в 09:16
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Антон Владимирович Шипулин
Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.
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