Футбол

«Леванте» сыграл вничью с «Жироной»
Спорт-Экспресс
вчера в 14:57

Леванте — Жирона
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Серхио Постиго
21′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
28′
31′
Порту
35′
Кристиан Стуани
Энис Барди
56′
Хосе Луис Моралес
58′
Никола Вукчевич
Эммануэл Боатенг
63′
Серхио Постиго
69′
Джейсон
Коке Морено
71′
72′
Алекс Гарсия Серрано
74′
Порту
Энтони Лосано
83′
Алекс Гарсия Серрано
Валери Фернандес
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Рафаэль Двамена
85′
Коке Морено
86′
90′+2′
Хонас Рамальо
Педро Алькала
"Леванте" сыграл вничью с "Жироной" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:2). В составе хозяев отличился хавбек Хосе Луис Моралес и защитник Хорхе Андухар. За гостей один гол забил полузащитник Кристиан Порту, а второй – хавбек Алейкс Гарсия.
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