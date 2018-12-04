Футбол

«Леванте» на своем поле разгромил «Атлетик»
LiveSport.ru
00:04

«Леванте» одержал крупную победу над «Атлетиком» в домашнем матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча, которая прошла в Валенсии, завершилась со счетом 3:0. В концовке первого тайма Хосе Родригес открыл счет.
LiveSport.ru00:04

Подробнее о событии

«Леванте» на своем поле разгромил «Атлетик»

LiveSport.ru00:04

«Леванте» разгромил «Атлетик»

Спорт-Экспрессвчера в 17:03

«Леванте» дома разгромил «Атлетик»

Sportbox.RUвчера в 17:00

«Леванте» разгромил на своем поле «Атлетико»

Советский спортвчера в 16:59

«Леванте» одержал победу в матче с «Атлетиком» с разгромным счётом

Чемпионатвчера в 16:54

«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»

Евро-футбол.рувчера в 16:58

«Атлетик» проиграл «Леванте», не сумев выиграть в 13 матчах подряд

Sport24.ruвчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Футбол

Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Обновлено в 01:35
Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ

Тульский «Арсенал» взял верх над петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 01:33
Футбол

«Енисей» заблаговременно отправился в Москву на матч с ЦСКА

Футболисты красноярского «Енисея» вылетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА.
Обновлено в 01:35
Футбол

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отметил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно масштабно пересматривать состав.
Обновлено в 01:23
Футбол

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что у него остались положительные эмоции от отрезка карьеры в Казахстане.
Обновлено в 00:00
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено вчера в 23:47
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Зане останется в „Ман Сити“ на долгие годы»

Надеюсь, Зане останется здесь на долгие-долгие годы.
Обновлено в 01:24
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Станислав Черчесов: «Особенной критики в свой адрес не встречал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике в свой адрес.
Обновлено в 01:16
Футбол

Александр Головин: «Анри ко всем хорошо относится»

Понятный язык, все понимаешь лучше. Но об этом не думаю и уже как-то привык.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол

Песков высказался по делу футболистов Мамаева и Кокорина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что суд должен принять решение по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина вне зависимости от степени их футбольного таланта.
Обновлено в 01:32
Футбол

Роналд Куман: «Уважаем сборную Англии»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался об итогах жеребьевки плей-офф Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол

Тренер сборной Франции высказался о награде Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вручение форварду его команды Килиану Мбаппе приза Kope Trophy, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:50
Футбол

«Ливерпуль», «Челси», «МЮ» и «Ман Сити» узнали соперников по 3-му раунду Кубка Англии

Действующий обладатель Кубка «Челси» дома примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» встретится с «Ротерхэмом», «Ливерпуль» навестит «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом», «Тоттенхэм» отправится в гости либо к «Транмиру», либо к «Саутпорту», а «Арсенал» встретится либо с «Солихалл Мурс», либо с «Блэкпулом».
Обновлено в 01:03
Главное