Футбол
Левандовски: «Я зол, потому что мы должны были сыграть лучше»Soccer.ru вчера в 23:11
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал домашнее поражение от "Ливерпуля" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче мы недостаточно рисковали идти вперёд, чтобы попытаться забить. Считаю, что сегодня мы так же не были достаточно нацелены на атаку.
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