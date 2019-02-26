Футбол
Леннон сменил Роджерса на посту главного тренера «Селтика»РИА Новости вчера в 14:30
Нил Леннон назначен главным тренером шотландского футбольного клуба "Селтик", сообщается на официальном сайте команды из Глазго. Как отмечается в сообщении, контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона. В тренерский штаб Леннона вошли Джон Кеннеди и Дэмьен Дафф.
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Происшествия
В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Обновлено в 00:39
Происшествия
Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми
Обновлено в 00:32
Политика
Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Военные ЛНР задержали украинского диверсанта
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Скворцова призвала изменить идеологию организации медицинской помощи
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию.
Обновлено в 00:38
Музыка
В НОТУ не исключили отказа Украины от участия в Евровидении
Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «5 канала» не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:39
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp в рамках борьбы со спамом введут новую функцию в мессенджер, благодаря которой пользователи смогут ограничить их добавление в групповые чаты, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго
Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Казахстане погибли не менее двух человек
Причина взрыва, по словам собеседника агентства, устанавливается, на месте происшествия работают экстренные службы, психологи.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
Киберкомандование Вооруженных сил США провело "наступательную" операцию против петербургского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS
Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Глава МИД КНР призвал усилить координацию России, Индии и Китая
Странам формата РИК (Россия, Китай, Индия) следует укреплять сотрудничество и координацию ради глобального мира и стабильности, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на открытии заседания министров иностранных дел трех стран.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Названа основная причина смерти женщин в России
По данным статистики Росстата, в 2017 года от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей умерло 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.
Обновлено в 00:42
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»
Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
ВЦИОМ: россияне считают, что итоги выборы на Украине сфальсифицируют
Большинство россиян (68%) не верит, что итоги выборов президента Украины будут соответствовать реальной воле народа, и ожидают от Киева фальсификаций результатов голосования, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян, предварительно проанализировав данные о средствах граждан нашей страны.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
Нефти помогли данные о сокращении экспорта из Ирака
Сегодня, 27 февраля, в США выйдут данные по коммерческим запасам нефти.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Эрдоган напомнил о платежах Турции в НАТО после критики закупки С-400
Президент Реджеп Эрдоган напомнил странам НАТО, критикующим покупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, что республика соблюдает условия партнерства с государствами Североатлантического альянса и регулярно платит необходимые взносы.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Минобрнауки предложило узаконить самообразование
В России могут узаконить самообразование. Речь идет о среднем профессиональном и высшем образовании.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву», Кузнецов и Овечкин набрали по два очка
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Адвокат Бутиной назвал возможные сроки вынесения приговора по ее делу
Промежуточное заседание назначено на 28 марта Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что приговор по ее делу могут вынести в начале апреля, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Новый Kia Soul появится в России летом
Компания KIA сообщила, что компактный кроссовер KIA Soul нового поколения приедет в Россию летом 2019 года.
Обновлено вчера в 22:17
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено 25 февраля в 11:28
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых
Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено вчера в 08:39