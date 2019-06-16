Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»Вести.Ru 19:14

Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград". Мероприятие состоялось 14 июня в ходе стадионного тура коллектива по нескольким городам России, в которых проходил футбольный чемпионат мира.
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Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Поле столичного стадиона «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград». Известный коллектив проводит стадионный тур по всем городам (кроме Саранска и Сочи), где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.
Известия17:01

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«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Газета.Ru22:38

Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Sport24.ru17:34

Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»

Спорт-Экспресс17:38

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Матч ТВ17:59

Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Чемпионат17:43

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Sportbox.RU17:59

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Известия17:01
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Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено в 20:09
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Политика

Виновных в крушении MH17 назовут в Нидерландах 19 июня

Прокуратура Нидерландов анонсировала назначенную на 19 июня пресс-конференцию совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.
Обновлено в 22:56
Наука

Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов

Обновлено в 12:01
Наука

Учёные: Тип фигуры «Песочные часы» более всего привлекает мужчин

Заокеанские учёные провели исследование и выяснили, что такой тип фигуры, как «Песочные часы», более всего привлекает мужчин.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено в 18:49
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
Происшествия

На авиашоу в Польше разбился Як-52

В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Космос

Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида

Обновлено в 04:46
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Актер фильма «Экипаж» Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире

Анатолий Васильев знаком зрителям по роли пилота Ненарокова, которого сыграл в фильме «Экипаж».
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено в 21:21
Происшествия

Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке

Обновлено в 10:32
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта

Обновлено в 21:53
Армия и оружие

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 19:15
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Армия и оружие

ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе

В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Обновлено в 14:37
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:44
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех

Обновлено в 23:12
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Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
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Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
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