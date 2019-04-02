Футбол
«Лейпциг» создал себе проблемы, но вышел в полуфинал Кубка ГерманииSoccer.ru вчера в 17:32
В матче 1/4 финала Кубка Германии "Лейпциг" с трудом обыграл "Аугсбург", реализовав пенальти на последней минуте экстратайма.
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«РБ Лейпциг» в дополнительное время обыграл «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии
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Кубок Германии. 1/4 финала. «РБ Лейпциг» против «Аугсбурга», «Гамбург» выбил «Падерборн»
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