«Лейпциг» создал себе проблемы, но вышел в полуфинал Кубка ГерманииSoccer.ru вчера в 17:32

В матче 1/4 финала Кубка Германии "Лейпциг" с трудом обыграл "Аугсбург", реализовав пенальти на последней минуте экстратайма.

«Лейпциг» создал себе проблемы, но вышел в полуфинал Кубка Германии

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