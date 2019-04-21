Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 годуГазета.Ru 09:27

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году. По словам главы МИД, Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в Донбассе "за пару недель".
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Зачем Россия признала выборы на Украине в 2014 году-Лавров

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