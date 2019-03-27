Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в ХьюстонеИнтерфакс 04:35
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
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Происшествия
Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы
26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
Обновлено в 05:46
Общество
В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.
Обновлено в 03:31
Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»
Обновлено в 05:11
Хоккей
Президент КХЛ: «Скоро в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможности появления в лиге новых иностранных клубов.
Обновлено в 04:43
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко назвал Путина главным противником на выборах
Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
На машину Гуайдо напали в Венесуэле
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Авто
Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%
Обновлено в 02:25
Политика
Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено в 04:59
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Кино
Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован
Обновлено в 02:00
Космос
Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света
Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Абызов рассказал о задержании и первом допросе
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, задержанный вчера в рамках уголовного дела о создании и руководстве организованного преступного сообщества, находится в настоящее время в изоляторе временного содержания (ИВС) Северо-Восточного административного округа Москвы на Осташковском шоссе.
Обновлено в 05:54
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу
Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Нефть растёт в цене после «блэкаута» в Венесуэле
Мировые цены на нефть выросли благодаря сокращениям поставок ОПЕК и «блэкауту» в Венесуэле, 26 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено в 05:28
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Китае женщина родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел уникальный случай: женщина родила мальчиков-близнецов от разных отцов.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14