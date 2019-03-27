Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в ХьюстонеИнтерфакс 04:35

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
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«Лукойл» закрывает офис Lukoil International Upstream West Inc. в Хьюстоне

ПРАЙМ04:36

«Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне

ТАСС04:35

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

Интерфакс04:35
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможности появления в лиге новых иностранных клубов.
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Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
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В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
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Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
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Обновлено в 02:25
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Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%

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Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
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Обновлено в 06:00
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Кино

Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован

Обновлено в 02:00
Космос

Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света

Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая

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Происшествия

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Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, задержанный вчера в рамках уголовного дела о создании и руководстве организованного преступного сообщества, находится в настоящее время в изоляторе временного содержания (ИВС) Северо-Восточного административного округа Москвы на Осташковском шоссе.
Обновлено в 05:54
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Транспорт

Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу

Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Энергетика

Нефть растёт в цене после «блэкаута» в Венесуэле

Мировые цены на нефть выросли благодаря сокращениям поставок ОПЕК и «блэкауту» в Венесуэле, 26 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

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Общество

Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами

Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
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Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
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Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
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В Китае произошел уникальный случай: женщина родила мальчиков-близнецов от разных отцов.
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Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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Хьюстон
Город в США
Четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас с населением 2 319 603 человека на 2017 год. Хьюстон является административным центром округа Харрис, а также главным экономическим центром агломерации Большого Хьюстона с общим населением 6 772 470 человек на 2016 год. Город располагается в 50 километрах от Мексиканского залива на прибрежной равнине.
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