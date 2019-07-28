Экономика
LSE ведет переговоры о покупке RefinitivКоммерсантъ 09:12
Сумма сделки может составить $27 млрд Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:54, Вашингтон
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Единоборства
Макс Холлоуэй победил Фрэнки Эдгара решением судей
Только что завершился главный бой шоу UFC 240 между чемпионом полулегкого веса Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом в легком весе Фрэнки Эдгаром.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Москве вновь задержан политик Дмитрий Гудков
Обновлено в 08:30
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым, передает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:39
Общество
В Тулуне началась эвакуация из-за угрозы нового паводка
В Тулуне (Иркутская область) началась эвакуация жителей из-за угрозы дождевого паводка, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Общественные деятели и эксперты о митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Попасть в Мосгордуму — значит получить частичный контроль над огромным московским бюджетом.
Обновлено вчера в 16:14
Наука
Ученые нашли источник «материнского инстинкта»
Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено 26 июля в 11:45
Происшествия
Сотрудница почты в Петербурге умерла на рабочем месте
Сотрудницу отделения «Почты России» в Московском районе нашли мертвой на рабочем месте, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 07:55
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Российские спортсмены не пострадали при обрушении здания в Кванджу
Обновлено вчера в 02:54
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Футбол
Ульяновская «Волга» забила 6 голов клубу из поселка в Кубке России
Ульяновская "Волга" вышла в 1/64 финала Олимп-Кубка России.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Лестер» требует у «МЮ» рекордную сумму за Магуайра
«Манчестер Юнайтед» предлагает «Лестеру» 72 миллиона фунтов стерлингов за защитника Гарри Магуайра.
Обновлено в 02:42
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Легенда ВМФ: как братьев-морпехов обвинили в оккупации Литвы и попытке убить вице-президента России в Крыму
Сегодня, в день Военно-морского флота, на морском параде в Балтийске доблесть и морскую выучку продемонстрирует экипаж десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков».
Обновлено в 01:04
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено 26 июля в 12:02
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17