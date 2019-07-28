Экономика

LSE ведет переговоры о покупке RefinitivКоммерсантъ 09:12

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Сумма сделки может составить $27 млрд Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv.
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LSE ведет переговоры о покупке Refinitiv

Коммерсантъ09:12
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