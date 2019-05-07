Авто
Квартальная прибыль BMW упала в 4 разаФинмаркет 05:10
Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) сократил чистую прибыль в первом квартале на 75%, или в 4 раза, сообщается в пресс-релизе компании.
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Происшествия
Задержан ключевой участник покушения на журналиста Кашина
В Санкт-Петербург доставлен и арестован 34-летний Вячеслав Борисов, который является исполнителем покушения на журналиста Олега Кашина; он находился в межгосударственном розыске по другому уголовному делу более трех лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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Обновлено вчера в 23:00
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Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»
Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
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Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
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Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
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Политика
Зеленский назвал приоритеты своей политики
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50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон (50) в очередной раз устроила провокацию: снялась топлес для американского Harper's Bazaar.
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Политика
Стартовали переговоры Лаврова и Помпео
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
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По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
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Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 09:15
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Планы Маркл родить дома потерпели фиаско
Издание Daily Mail уже успело разузнать о некоторых инсайдах, согласно которым больница, где Меган родила, находится в Портленде.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина
Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.
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Командиру экипажа сгоревшего SSJ поставили диагноз: ожоги, отравление
Экипаж до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, командир воздушного судна Денис Евдокимов уходил с него в числе последних.
Обновлено в 06:19
Футбол
Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛ
Обновлено в 05:27
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Малахов заступился за победившую на «Голосе» дочь Алсу
Ранее были названы аномально голосовавшие за дочку Алсу на "Голосе" регионы России.
Обновлено в 04:19
Авто
Jaguar привезет в Россию спецверсию E-Pace Chequered Flag
Старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки.Jaguar E-Pace Chequered Flag получил специальный бейдж на боковой стороне и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей
Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре
Пьяный мужчина, размахивая игрушечным пистолетом, повздорил с охранником монастыря в Нижнем Новгороде и был задержан полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Обновлено в 08:57