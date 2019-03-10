Футбол
Кутепов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»Бомбардир.ру 10:51
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия
Трое россиян погибли при крушении Boeing 737 в Эфиопии
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Москве горит склад на площади две тысячи квадратных метров
«Горит складское здание, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Общество
В Москве прошел митинг за свободный интернет
В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве полиция спасла пятилетнюю девочку-маугли
Обновлено в 09:20
Футбол
«Зенит» одержал волевую победу над «Уфой»
Обновлено в 11:24
Кино
Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»
В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".
Обновлено в 09:08
Происшествия
В центре Стокгольма взорвался автобус
В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 10:07
Хоккей
Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ
После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы
Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.
Обновлено в 08:39
Общество
Под Петербургом пятиклассники устроили акцию «Без баб»
Обновлено в 10:49
Единоборства
Бивол защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Дмитрий Бивол победил Джо Смита-младшего на турнире в США и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBA Super.
Обновлено в 01:03
Политика
Украинский националист Кухарчук попал в базу «Миротворца»
Создатели скандально известного украинского сайта "Миротворец" включили в список "изменников родины" главу черкасского областного отделения партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука.
Обновлено в 10:34
Спорт
Херрман выиграла гонку преследования на ЧМ в Швеции
Обновлено в 09:30
Политика
Посольство РФ хочет пообщаться с персоналом больницы Солсбери
Посольство РФ в Великобритании хочет пообщаться с работниками больницы в Солсбери, где лечились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил посол РФ Александр Яковенко.
Обновлено в 07:38
Кино
Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить
Петиции с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» поступают в Министерство культуры России.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Политика
После выходки в США с гимном СССР Монеточку не пускают на родину
Видеоролик певицы Елизаветы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка, на котором девушка поет гимн Советского Союза на фоне американского флага в Лос-Анджелесе, вызвал негативную реакцию со стороны партии "Коммунисты России", пишет "Вечерняя Москва".
Обновлено в 11:14
Происшествия
В полиции заявили о задержании организаторов беспорядков в Черкассах
На Украине сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании двух организаторов беспорядков в Черкассах.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Мафиози наказали вороватого любовника пожилой итальянки
Пожилая итальянка наняла четырех мафиози. Она хотела расправиться с бывшим любовником, который украл у нее ювелирные украшения и бросил.
Обновлено в 11:12
Хоккей
Россия разгромила Швецию в финале турнира по бенди на Универсиаде
Сборная России разгромила команду Швеции в финале турнира по бенди на Универсиаде, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Здание школы частично обрушилось в Чувашии
Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
Обновлено в 04:47
Авто
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России весной 2019 года
Обновлено в 04:15
Общество
Новый худрук МХАТ имени Горького запретил артистам пить и курить
Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков запретил артистам курить в театре и употреблять алкоголь.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с «Фейенордом»
«Витесс» сыграл вничью с «Фейенордом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 11:27