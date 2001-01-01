Финансы
Курс доллара вырос на 14 копеекУтроNews 03:14
Сегодня на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю увеличился на 14 копеек и составил 65, 57 рубля, передает корреспондент УтроNеws со ссылкой на данные биржи. Курс евро вырос на 18 копеек - 73, 22 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество
Голикова: Более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях
По словам Голиковой, за 2018-2019 годы уже введено 15,8 тысячи мест в 120 объектах дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.
Обновлено вчера в 18:02
Авто
Американские тюнеры сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 03:28
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой российской компанией
Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
Обновлено в 06:02
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика
Путин и Алиев обсудили по телефону сотрудничество РФ и Азербайджана
Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев, обсудив сотрудничество между странами и будущие проекты.
Обновлено в 06:17
Политика
В правительстве поддержали запрет кальянов и вейпов в ресторанах
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Авто
GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer
Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
Обновлено в 01:59
Культура
Умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
Последний выживший участник восстания в концлагере «Собибор» Семен Розенфельд умер.
Обновлено в 04:42
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Общество
В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Обновлено в 01:03
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Единоборства
Джошуа был уверен в победе над Руисом и не думал о реванше
Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа заявил, что был уверен в победе над мексиканцем Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Кино
Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне
Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Обновлено в 02:02
Политика
Власти Китая предупредили студентов о проблемах с обучением в США
Министерство сообщило, что с подобными проблемами уже столкнулась часть студентов, отправляющихся на обучение в США.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Общество
В Хабаровске объявили голодовку бездомные сироты
Обновлено в 05:05
Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Общество
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Общество
Три центра «Мои документы» отремонтируют в Москве в 2019 году
Здания планируют отремонтировать до конца этого года.
Обновлено в 03:26