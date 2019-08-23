Финансы

Курс доллара сегодня сильно изменится, направление зависит от ПауэллаProfinance.ru 07:22

Акции и доллара выросли перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоул Мировые фондовые рынки и доллар выросли в пятницу, так как инвесторы обратились к речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для выяснения того, сохранит ли центральный банк США курс на очередное снижение процентной ставки в следующем месяце.
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