Финансы
Курс доллара сегодня сильно изменится, направление зависит от ПауэллаProfinance.ru 07:22
Акции и доллара выросли перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоул Мировые фондовые рынки и доллар выросли в пятницу, так как инвесторы обратились к речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для выяснения того, сохранит ли центральный банк США курс на очередное снижение процентной ставки в следующем месяце.
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Золото в ЧТВ опустилось ниже 1500 долларов на сигналах ФРС США
Вестник золотопромышленникавчера в 23:59
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