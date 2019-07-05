Экономика
Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок NesteРБК вчера в 12:03
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть». Об этом он сообщил в своем Twitter.
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с чего всё началось
По словам главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на северо-западе страны — одного из самых приоритетных регионов для российской компании, является существенным вкладом в достижение стратегических целей, в том числе реализацию около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.News.ruвчера в 03:38
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«Татнефть» купит сеть петербургских АЗС у финской компании Neste
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