Футбол

Кубок лиги. «Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финалБомбардир.ру 16:50

Челси — Тоттенхэм
2 – 1
4 : 2 по пенальти
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
27′
33′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
Эден Азар
39′
51′
Фернандо Льоренте
Жоржиньо
53′
Н'Голо Канте
56′
Сесар Аспиликуэта
66′
68′
Фернандо Льоренте
Лукас Моура
73′
Мусса Сиссоко
Педро Родригес
Виллиан
76′
80′
Мусса Сиссоко
Давинсон Санчес Мина
Росс Баркли
Матео Ковачич
81′
П
«Челси» по пенальти обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/2 финала Кубка лиги.
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