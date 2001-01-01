Экономика
Кубань включена в ТОП-5 регионов РФ – лидеров по количеству рабочей силыKrasnodarMedia вчера в 11:00
Федеральная служба государственной статистики представила свежий отчет о занятости и безработице в субъектах РФ за февраль 2019 года — Краснодарский край в рейтинге по численности рабочей силы занимает четвертое место среди регионов страны, по количеству безработных — второе.
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Сменили регион проживания: численность работающих в Прикамье сократилась
РБК Пермский крайвчера в 05:12
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Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора, сообщает Ура.ру со ссылкой на ее страницу в Инстаграм.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
Обновлено в 03:30
Важное за сутки
Росконтроль назвал лучшие средства для мытья пола
Обновлено в 01:48
Наука
Рой роботов научили двигаться благодаря расширению
Обновлено вчера в 07:53
Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника
Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
Обновлено в 03:20
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Авто
KIA представила спецсерию автомобилей KIA UEFA Europa League
Кроме эмблем UEFA Europa League, автомобили «футбольной» спецсерии получили дополнительный набор брендированных аксессуаров: дорожный набор UEFA 2019 и комплект ковриков.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы
В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия
СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве
Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал доследственную проверку обстоятельств при которых в Неве утонул 10-летний ребенок.
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты
Смартфон Sharp будет складываться в двух местах
Обновлено вчера в 11:27
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:06
Космос
Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра
Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Британец нашел на свалке цилиндр, сигару и портсигар Черчилля
Британец Дэвид Роуз нашел на свалке, где он работает уже 15 лет, цилиндр, сигару и портсигар, которые принадлежали бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
Обновлено в 01:51
Политика
Порошенко подаст в суд на канал «1+1»
Действующий президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, решил подать в суд на канал «1+1» олигарха Игоря Коломойского «за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству», заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.
Обновлено вчера в 14:56
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге
Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
«Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4
Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Здоровье
Около 50 миллионов человек отмечают «Фиолетовый день»
По данным ВОЗ, эпилепсией страдает до 1% населения земного шара, а это 50 млн. человек.
Обновлено вчера в 17:06
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19