Футбол

«Крылья Советов» назвали победу «Спартака» незаслуженной
РБК
10:22

Виталий Шашков назвал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура чемпионата России незаслуженной. По мнению генерального директора самарского клуба, арбитр Владимир Москалев ошибся в двух эпизодах, повлияв на исход встречи.
РБК10:22
с чего всё началось

«Крылья Советов» подадут протест в РФС на работу судей в матче со «Спартаком»

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу гостей после прострела мяч попал в руку нападающему "Спартака" Зе Луишу, который находился в своей штрафной площади, но арбитр Владимир Москалёв не назначил пенальти.
ТАСС08:50

Подробнее о событии

«Крылья Советов» назвали победу «Спартака» незаслуженной

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Эксперт: арбитр вмешался в ход игры, не дав пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ

ТАСС09:43

«Крылья Советов» подадут протест в РФС на судейство в матче со «Спартаком»

Газета.Ru09:25

Хусаинов: «Арбитр должен был назначить два пенальти в ворота „Спартака“, но он судил „по понятиям“»

Sport24.ru08:36

Шашков: незаслуженное поражение «Крыльев», будем писать в судейский департамент

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Директор по развитию «Крыльев Советов» заходил в судейскую после матча со «Спартаком»

Спорт-Экспресс11:27

Сергей Хусаинов: «Судья все видел и должен был назначить пенальти в ворота „Спартака“»

Sports.ru08:06
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
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