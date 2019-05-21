Экономика
Крестьянам обещали триллионы для удержания на селеNews.ru 00:50
Как писал News.ru, в 2019 году Росавтодор намерен потратить 9,3 млрд рублей на строительство сельских дорог. С 2015 по 2018 год по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий было построено порядка 2,5 тыс. км региональных и местных дорог.
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Правительство собирается потратить 6 трлн рублей на развитие сельских территорий
Общественное телевидение Россиивчера в 11:40
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:42, Ашберн
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В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
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Apple обновила MacBook Pro: до восьми ядер и улучшенная клавиатура
Обновлённые 15-дюймовые MacBook Pro оснащаются новыми шести- и восьмиядерными мобильными процессорами Intel Core i7 и Core i9.
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Происшествия
СМИ узнали о раскрытии медицинской аферы на 1 млрд рублей
Владелец столичного многопрофильного медицинского центра «Ф Клиникс», 32-летний бизнесмен из Белоруссии Павел Фролов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере — на сумму около 1 млрд рублей.
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Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
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Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц
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Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали курс на восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:19
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
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На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.
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Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
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В сети появились первые отзывы на «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, и они неоднозначны
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