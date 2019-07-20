Экономика

Красная икра подорожает в РоссииГазета.Ru 08:30

Ранее Роскачество провело экспертизу красной икры.
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Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

РБКвчера в 08:02

В России подорожает главный деликатес

URA.Ruвчера в 11:30

Красной рыбе и икре предрекли рост цен

Телеканал 360°вчера в 08:10

Красная икра подорожает в России

Газета.Ru08:30

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Известиявчера в 07:00

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ruвчера в 05:28

Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

Финмаркет18 июля в 11:38
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
Наука

Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью

В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Армия и оружие

Появилось видео обстрела украинскими военными Первомайска

Обновлено в 01:44
Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Посольство России: здоровью экипажа Stena Impero ничто не угрожает

В посольстве России в Тегеране заявили, что жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero ничто не угрожает.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Обновлено в 06:46
Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду

Обновлено в 07:34
Происшествия

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок

В зоопарке рассказали, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных в зоопарке, но и просьбы сотрудников учреждения.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Политика

Глава «Слуги народа» вступил в конфликт с пенсионеркой на избирательном участке

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков вступил в спор с пенсионеркой на избирательном участке.
Обновлено в 08:27
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады

Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:12
Кино

Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной

Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Фото секретного американского танка появились в Сети

Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Политика

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Политика

Кучма проголосовал на выборах в Раду

Бывший президент Украины Леонид Кучма отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 23:26
Спорт

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Обновлено в 07:21
Единоборства

Пакьяо победил Турмана и завоевал титул суперчемпиона мира WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем пояса суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:16
Космос

«Тойота» на Луне: каким будет японский луномобиль

Во внутреннем герметизированном пространстве астронавты смогут жить и работать, не пользуясь скафандрами.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

В Саратове три автомобиля столкнулись в центре города

Обновлено в 08:31
Театры

Спектакль «Дон Жуан» театра Комиссаржевской показали в Китае

Обновлено в 04:59
Политика

Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»

Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В аварии под Темрюком погибли три человека

Оба пассажира и сам виновник ДТП погибли на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

Обновлено в 05:36
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Единоборства

Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга

Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 02:25
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:16
Главное