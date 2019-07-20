Экономика
Красная икра подорожает в РоссииГазета.Ru 08:30
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Посольство России: здоровью экипажа Stena Impero ничто не угрожает
В посольстве России в Тегеране заявили, что жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero ничто не угрожает.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В зоопарке рассказали, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных в зоопарке, но и просьбы сотрудников учреждения.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Политика
Глава «Слуги народа» вступил в конфликт с пенсионеркой на избирательном участке
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков вступил в спор с пенсионеркой на избирательном участке.
Обновлено в 08:27
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады
Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:12
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Фото секретного американского танка появились в Сети
Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Политика
Кучма проголосовал на выборах в Раду
Бывший президент Украины Леонид Кучма отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Единоборства
Пакьяо победил Турмана и завоевал титул суперчемпиона мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем пояса суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:16
Космос
«Тойота» на Луне: каким будет японский луномобиль
Во внутреннем герметизированном пространстве астронавты смогут жить и работать, не пользуясь скафандрами.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
В Саратове три автомобиля столкнулись в центре города
Обновлено в 08:31
Театры
Спектакль «Дон Жуан» театра Комиссаржевской показали в Китае
Обновлено в 04:59
Политика
Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В аварии под Темрюком погибли три человека
Оба пассажира и сам виновник ДТП погибли на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Обновлено в 02:07
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Единоборства
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга
Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 02:25
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:16