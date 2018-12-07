Политика

Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС
Газета.Ru
12:37

Новым председателем германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает ТАСС со ссылкой на немецкое телевидение. На этом посту она сменит канцлера Германии Ангелу Меркель, которая возглавляла ХДС с 10 апреля 2000 года.
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