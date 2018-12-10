Энергетика
Козак поддержал идею либерализации цен на СПГ в России
Козак поддержал идею либерализации цен на СПГ в РоссииТАСС14:20
Вице-премьер России Дмитрий Козак поддержал идею либерализации (отмену госрегулирования) цен на сжиженный природный года в России, которая включает использование СПГ в качестве газомоторного топлив, использование на объектах тепло- и электрогенерации, а также в автономной газификации.
ТАСС14:20
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Постановление о либерализации цен на СПГ в России выйдет в ближайшее время
Финмаркет07 декабря в 03:11
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Энергетика
Агентство Moody’s дало прогноз стоимости нефти на 2 года
Причиной станет решение ОПЕК и Москвы о сокращении нефтедобычи.
Обновлено в 13:06
Энергетика
На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло
Для жителей Украины с 1 января повышаются тарифы на тепло.
Обновлено в 12:12
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Обновлено в 12:09
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ
Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика
В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ
До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено в 07:13
Энергетика
Один из крупнейших НПЗ остановил переработку нефти
Поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области прекратились с декабря текущего года.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 06:26
Энергетика
За 10 мес ТопПром увеличил добычу угля на 56,6%
Холдинговая компания "ТопПром" за 10 месяцев 2018 года добыла 1, 53 миллиона тонн угля, что на 56,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 21:26
Энергетика
Автомобильное топливо подорожает с 9 декабря на АЗС в Белоруссии
Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 9 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено в 07:11
Энергетика
Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ
Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено в 06:04
Энергетика
В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд
Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Молдавия решила отказаться от российского газа
Молдавия откажется от российского газа в пользу румынского, сообщил премьер-министр страны Павел Филип.
Обновлено 07 декабря в 17:10
Энергетика
США признались в тесном обсуждении с Украиной реформирования «Нафтогаза»
Украине предстоит еще многое сделать для реформирования компании "Нафтогаз", США плотно обсуждают с ними эту тему, заявил в понедельник помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
Обновлено в 11:36