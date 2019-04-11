Футбол
Коноплянка намерен покинуть «Шальке»Евро-футбол.ру 07:39
Сообщается, что руководство немецкого клуба не собирается удерживать украинского футболиста. Ранее стало известно, что "Шальке" готов продать 29-летнего игрока за 3-3,5 миллионов евро. В этом сезоне Коноплянка забил один гол и отдал две результативные передачи в 20 матчах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Общество
Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей
Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия
В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе
Пожар на предприятии АО "Обнинскоргсинтез" (Обнинск Калужской области) потушен, пострадавших нет.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в Румынии
США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Политика
Действие конституции приостановлено в Судане
Обновлено в 08:11
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной
Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
Обновлено в 13:30
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву ограбили в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву ограбили у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме» 10 апреля.
Обновлено в 10:53
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Политика
Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить
Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57