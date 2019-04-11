Футбол

Коноплянка намерен покинуть «Шальке»Евро-футбол.ру 07:39

Сообщается, что руководство немецкого клуба не собирается удерживать украинского футболиста. Ранее стало известно, что "Шальке" готов продать 29-летнего игрока за 3-3,5 миллионов евро. В этом сезоне Коноплянка забил один гол и отдал две результативные передачи в 20 матчах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Коноплянка покинет «Шальке» в ближайшее межсезонье

Матч ТВ05:11

Коноплянка летом хочет уйти из «Шальке»

Sport24.ru07:37

Коноплянка уйдет из «Шальке»

Нева Спорт05:32

СМИ: Коноплянка хочет покинуть «Шальке»

Спорт-Экспресс07:42

СМИ: Коноплянка покинет «Шальке» в ближайшее межсезонье

Sportbox.RU05:11

Коноплянка хочет покинуть «Шальке»

Советский спорт04:59

Коноплянка летом хочет покинуть «Шальке»

Чемпионат04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Общество

Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей

Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия

В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе

Пожар на предприятии АО "Обнинскоргсинтез" (Обнинск Калужской области) потушен, пострадавших нет.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Политика

Действие конституции приостановлено в Судане

Обновлено в 08:11
Политика

Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 11:30
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной

Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
Обновлено в 13:30
Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву ограбили в Лондоне

Телеведущую Леру Кудрявцеву ограбили у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме» 10 апреля.
Обновлено в 10:53
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.
Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Политика

Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить

Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Алсу вышла в свет в образе мумии

Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное