Футбол
"Дижон" объявил имя нового главного тренера. Им стал 55-летний Антуан Комбуарэ, контракт с которым рассчитан до конца сезона.
Soccer.ru05:57
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Общество
В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук
Обновлено в 20:01
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Обновлено в 11:30
Экономика
Подсчитана степень обнищания украинцев за пять лет
Пенсии и размер прожиточного минимума сократились более чем в два раза за последние пять лет на Украине.
Обновлено в 21:04
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Космос
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новейший коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин 2D» (Zhongxin 2D), предназначенный для телевещания, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на всей территории КНР, сообщило Синьхуа.
Обновлено в 21:32
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Политика
WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Омске произошел пожар в мечети
Пожар произошел в мечети в Центральном округе Омска, на тушение возгорания прибыли более 30 спасателей.
Обновлено в 21:17
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Полиция выдала ордер на забор ДНК Криштиану Роналду
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК 33-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 14:55
Политика
Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной
Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Обновлено в 11:24
Экономика
По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3%
По итогам 2018 года потребительские цены в России выросли на 4,3%.
Обновлено в 09:22
Общество
Новая ВПП в Шереметьево будет работать с ограничениями
В соответствии с принятым о приаэродромных территориях законом, аэропорты обязаны разграничивать их на семь подзон с разными ограничениями по использованию в смысле уровня авиационных шумов.
Обновлено в 12:13
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Общество
Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто
С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено в 18:22
Общество
Роспотребнадзор разрешил приносить в школу не скоропортящиеся продукты
Роспотребнадзор не станет запрещать приносить в школу детям готовые не скоропортящиеся продукты, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено в 16:40
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Экономика
The Economist: рубль остается недооцененным по «индексу Биг Мака»
«Индекс Биг Мака»: «Индекс Биг Мака» — неофициальный индикатор рынка валют, который позволяет оценить покупательную способность с помощью гамбургера McDonald's.
Обновлено в 17:30
Общество
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено в 21:09
Космос
Космический аппарат впервые сел на обратной стороне Луны
На обратной стороне Луны, в районе Южного полюса, успешно сел космический аппарат «Чанъэ-4» (Chang'e 5), запущенный Китаем с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря.
Обновлено вчера в 15:56
Гаджеты
Samsung представит новый смартфон Galaxy 20 февраля
Южнокорейская компания Samsung представит свой новый смартфон Galaxy S10 20 февраля.
Обновлено в 15:18
Политика
Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может либо оставаться в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Обновлено в 19:49
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Экономика
В России выросли цены на все основные товары
Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, на непродовольственные товары — 4,1 процента, на услуги — 3,9 процента.
Обновлено в 13:04