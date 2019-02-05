Футбол

Клопп: «„Ливерпуль“ забил из офсайда, арбитр знал это после перерыва»Евро-футбол.ру 00:28

"Вест Хэм" глубоко защищался, нам нужно было с этим справляться и созидать. Вероятно, наш гол забит из офсайда. Не исключаю, что арбитр знал об этом после перерыва.
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