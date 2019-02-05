Клопп: «„Ливерпуль“ забил из офсайда, арбитр знал это после перерыва»Евро-футбол.ру 00:28

"Вест Хэм" глубоко защищался, нам нужно было с этим справляться и созидать. Вероятно, наш гол забит из офсайда. Не исключаю, что арбитр знал об этом после перерыва.

Клопп: «„Ливерпуль“ забил из офсайда, арбитр знал это после перерыва»

Политика Телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину Украинские пограничники во вторник отказались впускать в страну российскую телеведущую Анастасию Ивлееву.

Происшествия В Москве проверяют семь ТЦ после звонков о минировании Семь торговых центров проверяют в Москве во вторник после анонимного сообщения о якобы заложенных бомбах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авто Toyota выпустит Land Cruiser 300 Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".

Транспорт В московском метро не планируют вводить зональные тарифы на проезд Московский метрополитен опроверг информацию ряда СМИ о намерениях ввести зональные тарифы на проезд.

Происшествия ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота» В авиакомпании «Аэрофлот» РБК заявили, что информация о задержании Якимчука сотрудниками ФСБ при передаче им денег Потиевскому «не соответствует действительности».

Политика В Совфеде раскритиковали идею о размещении ракет США на Курилах Член международного комитета Совфеда Олег Морозов выразил мнение, что идея о возможном размещении американских ракет на Курильских островах "умертвляет" усилия России и Японии в заключении мирного договора.

Интернет Mail.ru Group запустила новый браузер Atom Mail.ru Group объявила о запуске нового браузера Atom. Пока доступна будет только бета-версия браузера и только для ПК на базе Windows.

Общество «Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади в целях исполнения решения Верховного суда, говорится в ее релизе, поступившем в РБК.

Происшествия Число жертв пожара в Париже увеличилось до десяти В Париже в результате пожара в жилом доме погибли по меньшей мере десять человек. Об этом информирует Le Parisien.

Авто KIA представит в апреле новый компактный кроссовер Tusker Компания KIA представит в апреле на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер.

Армия и оружие Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах газа Жалобы на запах газа во вторник поступают от жителей нескольких районов Петербурга, сообщили РИА Новости в компании "Петербурггаз".

Наука В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавра Останки нового вида динозавров, которые отпугивали хищников с помощью длинных шипов на спине, обнаружили в Аргентине, сообщает интернет-портал Phys.org со ссылкой на исследователей.

Общество «Дубак челлендж»: сибиряки запустили необычный флешмоб Эффектный флешмоб с хештегом #дубакчеллендж набирает популярность в Сети. Посмотреть эту публикацию в Instagram #дубакчеллендж продолжение.

Авто LADA Granta в январе опять стала бестселлером АвтоВАЗа Новая LADA Granta с объемом реализации 7630 автомобилей (+43,6%) стала самой продаваемой моделью «АвтоВАЗа» в январе.

Происшествия Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Авто В Aurus объявили об отсутствии скидок на автомобили проекта «Кортеж» Скидок для покупателей автомобилей семейства «Кортеж» не будет, сообщил гендиректор компании Aurus Герхард Хильгерт.

Общество Жители Екатеринбурга увидели три солнца из-за аномальных морозов В Екатеринбурге на фоне крепких морозов во вторник утром произошло необычное оптическое явление — гало.

Авто В России сократилось количество автодилеров В январе 2019 года в России насчитывалось 3450 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию машин, что на 40 меньше, чем годом ранее (в январе 2018 года числилось 3490 дилеров).

Энергетика ФАС нашла виновных в скачке цен на топливо Заместитель главы Федеральной антимонопольное службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что ведомство намерено возбудить дело против двух трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, который привел к скачку цен на топливо.

Происшествия Женщина в Подмосковье погибла после падения на нее глыбы льда с крыши Глыба льда упала на женщину с крыши двухэтажного дома. В результате произошедшего она погибла.

Спорт Алина Загитова рассчитывает победить на чемпионате мира Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала на пресс-конференции, как готовится к чемпионату мира, который в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.