Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»РИА Новости вчера в 12:02
Лазарев представит Россию на конкурсе, который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Он участвует в "Евровидении" во второй раз. В 2015 году певец занял третье место с песней You’re The Only One.
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Вот и песня Scream, с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл.
— Сергей Лазарев, российский певецDaily Storm вчера в 13:22
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