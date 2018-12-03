Общество

Абоненты «Триколора» пожаловались на сбои в работе оператора
Известия
06:03

Абоненты российского оператора цифрового спутникового телевидения «Триколор» массово пожаловались на сбои в его работе. Об этом сообщает телеканал «360» 3 декабря. Отмечается, что пользователи сообщили о появлении сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов.
Известия06:03
с чего всё началось

«Моя ошибка номер ноль»: абоненты «Триколора» подозревают оператора в глобальном обмане

Абоненты «Триколора» массово жалуются на появление сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов. «360» разобрался, что происходит с приставкой и почему зрители остаются без сериалов, спортивных трансляций и новостей.
Телеканал 360°04:00

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Оператор «Триколора» обманом заставляет абонентов покупать новое оборудование

URA.Ru15:45

Абоненты «Триколора» сообщили о сбоях в работе оператора

RT на русском12:23

Россияне заподозрили «Триколор» в глобальном обмане

News.ru06:31

Пользователи цифрового телевидения жалуются на «ошибку ноль» — СМИ

Царьград06:14

Абоненты «Триколора» пожаловались на сбои в работе оператора

Известия06:03

Абоненты «Триколора» заподозрили ТВ-оператора в обмане

Народные новости05:40

«Моя ошибка номер ноль»: абоненты «Триколора» подозревают оператора в глобальном обмане

Телеканал 360°04:00
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Петербург признали лучшим культурным направлением мира

Обновлено в 18:46
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В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Обновлено в 17:01
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Суд в Нидерландах отказал пенсионеру в требовании сократить возраст

Суд в Нидерландах отказал 69-летнему Эмилю Рателбанду, подавшему иск в начале ноября с требованием снизить его возраст в документах до 49 лет, сообщается в заявлении на сайте суда.
Обновлено в 18:31
Общество

Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб

Обновлено в 17:15
Общество

Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе

Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 18:42
Общество

В Москве СК проверит информацию о создании сайта по аренде детей

Ранее ряд СМИ сообщил, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией.
Обновлено в 16:52
Общество

В России появятся награды для лучших волонтеров

Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 16:15
Общество

Депардье получил прописку в Новосибирске

Обновлено в 17:37
Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 16:15
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Жительница Ростова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018»

Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018".
Обновлено в 17:54
Общество

«Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму

«Ростех» попросил Минэнерго перенести сроки запуска двух электростанций в Крыму — Таврической и Балаклавской ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно.
Обновлено в 18:31
Общество

В МВД решили снизить нагрузку на участковых

В документе уточнятся, что решение связано с чрезмерной нагрузкой полицейских и тем, что зачастую им приходится решать рабочие задачи вне территории своих участков, — все это провоцирует отток кадров.
Обновлено в 14:10
Общество

Собянин рассказал о планах масштабного строительства в ЦАО Москвы

Обновлено в 18:47
Транспорт

В центре Москвы таксист объявил голодовку

В Москве таксист Роман Катареничев устроил голодовку из-за невыгодных условий работы, сообщает 3 декабря телеканал «Москва 24».
Обновлено в 16:06
Общество

Петербургские депутаты попросили остановить передачу Исаакия РПЦ

Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение, которым утверждается план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 16:29
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