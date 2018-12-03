Общество
Абоненты «Триколора» пожаловались на сбои в работе оператора
Абоненты «Триколора» пожаловались на сбои в работе оператораИзвестия06:03
Абоненты российского оператора цифрового спутникового телевидения «Триколор» массово пожаловались на сбои в его работе. Об этом сообщает телеканал «360» 3 декабря. Отмечается, что пользователи сообщили о появлении сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов.
Известия06:03
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с чего всё началось
Абоненты «Триколора» массово жалуются на появление сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов. «360» разобрался, что происходит с приставкой и почему зрители остаются без сериалов, спортивных трансляций и новостей.Телеканал 360°04:00
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Петербург признали лучшим культурным направлением мира
Обновлено в 18:46
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В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
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Суд в Нидерландах отказал пенсионеру в требовании сократить возраст
Суд в Нидерландах отказал 69-летнему Эмилю Рателбанду, подавшему иск в начале ноября с требованием снизить его возраст в документах до 49 лет, сообщается в заявлении на сайте суда.
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Депардье получил прописку в Новосибирске
Обновлено в 17:37
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Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
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«Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму
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В МВД решили снизить нагрузку на участковых
В документе уточнятся, что решение связано с чрезмерной нагрузкой полицейских и тем, что зачастую им приходится решать рабочие задачи вне территории своих участков, — все это провоцирует отток кадров.
Обновлено в 14:10
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Собянин рассказал о планах масштабного строительства в ЦАО Москвы
Обновлено в 18:47
Транспорт
В центре Москвы таксист объявил голодовку
В Москве таксист Роман Катареничев устроил голодовку из-за невыгодных условий работы, сообщает 3 декабря телеканал «Москва 24».
Обновлено в 16:06
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Петербургские депутаты попросили остановить передачу Исаакия РПЦ
Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение, которым утверждается план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 16:29