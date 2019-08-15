Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальцаИзвестия 07:32
Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте кредитной организации.
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Общество
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Политика
В офисе Зеленского отказали в интервью российскому СМИ
«К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Локомотив» отказался от приглашения Балотелли ради Рибери
Однако руководство железнодорожников отказалось от идеи приглашения нападающего, поскольку линия атаки в команде укомплектована.
Обновлено в 06:42
Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Происшествия
Мэру Туапсе предъявили обвинения в превышении полномочий и подлоге
Задержанному главе Туапсе Владимиру Звереву предъявлены официальные обвинения, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Российский турист утонул в Турции
Обновлено в 05:54
Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти
В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода "Пикалевская сода" под завалами обрушившейся при демонтаже стены погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС.
Обновлено в 06:12
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм, которые позволят заменить некоторые иностранные образцы, используемые в армии и спецслужбах РФ.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
Командир рейса А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их в Симферополь.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Суд отменил особый порядок в деле экс-министра Подмосковья Кузнецова
Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Политика
Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере
Весной этого года компания Oppo представила линейку смартфонов Oppo Reno, а уже сейчас к выходу готовится новая модель, которая получила название Oppo Reno 2. Смартфон лишен видимой фронтальной камеры, которая, учитывая опыт предыдущих моделей, должна быть выдвижной.
Обновлено в 05:35
Футбол
Фанаты «Спартака» простились с Алексеем Бахытом
Футболисты столичной команды после матча с "Туном" (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей) почтили память умершего болельщика Алексея Васюка, надев футболки с его портретом и надписью "Спи спокойно, сорванец".
Обновлено в 06:41
Транспорт
В конце года на МЦД начнут курсировать новые поезда «Иволга»
Новая серия поездов "Иволга" для первых двух маршрутов Московских центральных диаметров будет запущена на линии в конце 2019 года.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Ветеринары достали из желудка собаки 32 резиновые уточки
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокадников
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокадников Поведение певицы, облизавшей тарелку и назвавшей себя блокадницей, по-настоящему взбесило общественность.
Обновлено в 06:07
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro стал лучшим смартфоном 2019 года
Обновлено в 02:54