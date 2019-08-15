Технологии

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальцаИзвестия 07:32

Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.
Ведомостивчера в 17:50

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Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Ведомостивчера в 17:50

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом

РБК00:07

Сбербанк запустит новую технологию оплаты товаров в магазинах при помощи изображения лица или отпечатка пальца

Эхо Москвы06:00

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Интерфакс02:44

Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах

RT на русском03:27

Сбербанк предусмотрел возможность оплаты по отпечатку пальца в магазинах

ТАСС04:26

«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу

Коммерсантъ01:58
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В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны

Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
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Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.
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Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
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Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
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