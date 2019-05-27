Политика

Китай введет антидемпинговые меры на импорт фенола из США и ЕСИзвестия 00:05

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Китайские власти намерены принять временные антидемпинговые мер в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Таиланда. Министерство коммерции Китая сообщило, что соответствующие меры вступают в силу в понедельник, 27 мая.
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Китай введет антидемпинговые меры на импорт фенола из США и ЕС

Известия00:05

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Китай вводит антидемпинговые меры на импорт фенола из нескольких стран, включая США

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