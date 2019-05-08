Экономика

Китай в апреле увеличил резервы на 15 тонн золотаВестник золотопромышленника вчера в 06:21

Золотые резервы народного банка Китая на конец апреля 2019 года составили 61,1 млн унций (1900 тонн) против 60,62 млн унций на конец марта, говорится в сообщении банка. Таким образом, в отчетный период банк пополнил резервы на 480 тысяч унций (14,93 тонны).
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Китайский Центробанк за месяц купил 15 тонн золота

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РИА Новости01:00

Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота

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Народный банк Китая отчитался по удельному весу золота в ЗВР страны

REGNUMвчера в 12:29

Китай в апреле увеличил резервы на 15 тонн золота

Вестник золотопромышленникавчера в 06:21
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Полицейский покончил с собой в центре Москвы

В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена

По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 04:44
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Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
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Политика

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Обновлено 06 мая в 10:09
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

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Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Общество

ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды

«Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.
Обновлено в 04:39
Кино

В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»

Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
Обновлено в 04:39
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Футбол

Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений

Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Здоровье

Вторая волна майских праздников: как работают поликлиники, МФЦ, банки и ЗАГСы Екатеринбурга

МФЦ в ТЦ «Мега» будет закрыт 9 и 10 мая. В остальное время он будет работать в обычном режиме, кроме 8 мая (сокращенный рабочий день).
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись.
Обновлено в 04:32
Политика

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, говорится в сообщении президента Ирана Хасана Рухани.
Обновлено в 01:42
Общество

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Кино

Disney раскрыла дату выхода следующей трилогии «Звездных войн»

Обновлено в 03:37
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

В Японии автомобиль въехал в толпу детей

Автомобиль врезался в толпу детей в префектуре Сига. Об этом в среду сообщили местные правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Депутата Рады ранили из травматического оружия в Одесской области

Ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский во время конфликта в гостинице села Санжейка.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Политика

Киев готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьево

Алену Водонаеву, российскую ведущую и модель, положили под капельницу, после того как она сильно разнервничалась из-за трагедии, произошедшей в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф

Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 01:45
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