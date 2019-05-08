Экономика
Китай в апреле увеличил резервы на 15 тонн золотаВестник золотопромышленника вчера в 06:21
Золотые резервы народного банка Китая на конец апреля 2019 года составили 61,1 млн унций (1900 тонн) против 60,62 млн унций на конец марта, говорится в сообщении банка. Таким образом, в отчетный период банк пополнил резервы на 480 тысяч унций (14,93 тонны).
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