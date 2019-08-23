Экономика
Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФКоммерсантъ вчера в 19:12
3 июля БКФ-банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 млн, отмечается в письме. Кредитора это не устроило ввиду непрофильности активов и опасений в отношении финансового положения БКФ в целом.
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Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Польше от удара молнии погибли четыре человека
В Польских Татрах молния убила четырех человек, в том числе двух детей. В Татрах 22 августа прошел неожиданный сильный ливень с грозой.
Обновлено вчера в 14:40
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.
Обновлено 21 августа в 15:17
Происшествия
В Нижегородской области нашли живой пропавшую 5-летнюю девочку
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие
Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено в 01:17
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке
Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка
Данил Буранов рассказал о трудностях работы с Григорием Лепсом
Обновлено в 02:20
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк после сообщений об онкологическом заболевании отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
Администрация аэропорта Гонконга 13 августа обратились в суд с запросом на выдачу соответствующего постановления после того, как протестующие заблокировали работу одной из самых загруженных воздушных гаваней мира, утром 14 августа постановление было получено.
Обновлено в 00:59
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы
Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЕ в Нур-Султане. Казахстанская «Астана» крупно обыграла белорусский БАТЭ.
Обновлено вчера в 12:26
Авто
Опубликованы первые изображения нового Cadillac Escalade
Из-за камуфляжа, которым плотно обклеены все тестовые образцы, судить о внешности нового Escalade пока сложно, поэтому ориентиром вполне могут послужить последние новинки Cadillac – большой кроссовер XT6 и обновленный седан CT6.
Обновлено в 02:53