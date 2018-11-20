Футбол

Кипрские гастроли: за что ФК «Кубань» обвинили в договорных матчах
РБК Краснодар
08:37

Портал Football Leaks опубликовал информацию о договорном характере товарищеских матчей по футболу, сыгранных в рамках зимних сборов на Кипре в 2016-2018 годах. По данным издания, за три зимы на Кипре было проведено 32 договорных матча, которые обслуживали «заинтересованные лица».
РБК Краснодар08:37

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Российские клубы обвиняются в договорных матчах

LiveResult.Ru06:52

Российские клубы подозревают в участии в договорных матчах

Газета.Ru05:31

Кипрский обман: как организуют договорные матчи в Европе

Спорт-Экспресс05:00

Кипрская компания организовывала договорные матчи. Под подозрение попали 15 российских команд

Sport24.ruвчера в 16:44

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Eurosport.ruвчера в 15:25

Источник: 15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах

Чемпионатвчера в 13:00

Кипрская компания проводила договорные матчи в межсезонье. Участвовали 15 российских клубов

Sports.ruвчера в 11:25
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