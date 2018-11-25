Киев призвал США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также рассказал о выходе российской агрессии на новый уровень. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook-аккаунте.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины обвинили РФ в захвате своих кораблей в Керченском проливе Спецназ Российской Федерации якобы захватил в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, устроивших провокацию.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР Около получаса назад Украина начала массированный обстрел жилых кварталов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Армия и оружие Армия и оружие Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные отбили свои Рассадки По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.

Армия и оружие Армия и оружие В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.

Армия и оружие Армия и оружие Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией «Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Армия и оружие Армия и оружие Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.

Армия и оружие Армия и оружие Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.

Армия и оружие Армия и оружие Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.